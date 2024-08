Cosa visitare sul Lago Maggiore secondo TripAdvisor

Cosa visitare sul Lago Maggiore? Il popolare social network di viaggi, TripAdvisor, mette nella top ten delle “cose da fare” alcune delle attrazioni più conosciute del Verbano ma anche qualche destinazione al di fuori degli itinerari tradizionali. In cima alla classifica, che trovate di seguito, due località della sponda lombarda mentre tutte le altre si trovano su quella piemontese, in particolare ad Arona e Stresa.

1. La Rocca di Angera

La fortezza affacciata sul Basso Verbano, nella cittadina lombarda, è il luogo da visitare più consigliato e recensito. Rientra tra i siti del circuito di Terre Borromeo. È possibile visitare il castello, il museo della Bambola, i giardini medievali e anche godere della splendida vista sul lago.

2. La funivia di Laveno Mombello

Una delle classiche gite sul lago e uno dei luoghi da cui ammirare uno splendido panorama. La funivia del Lago Maggiore collega Laveno Mombello al sasso del Ferro ed è una delle esperienze turistiche “classiche” per chi è in vacanza o sta trascorrendo del tempo libero sul lago Maggiore.

3. L’Isola Bella

È il gioiello di Terre Borromeo, nell’omonimo golfo. È possibile visitare il maestoso palazzo Borromeo e gli straordinari giardini. Insieme all’Isola Madre e all’Isola Superiore o dei Pescatori è una tappa obbligata per ogni vacanza sul Lago Maggiore.

4. La Rocca Borromeo di Arona

Un luogo panoramico e molto suggestivo. Si tratta di un parco affacciato sul Lago Maggiore, rinato negli ultimi anni. Particolarmente consigliato anche per i numerosi eventi, tra cui concerti e spettacoli, che vengono organizzati durante la bella stagione.

5. I giardini di Villa Taranto

A Pallanza di Verbania i Giardini di Villa Taranto, nell’omonima villa, sono un luogo di estrema bellezza. È possibile passeggiare nell’immenso parco ammirando le diverse varietà di piante, alcune delle quali di importante valenza botanica, e godersi le fioriture che si alternano durante la primavera e l’estate.

6. Giardini botanici dell’Isola Madre

Un altro luogo di grande fascino tra i beni Borromeo. È nota per le sue atmosfere romantiche e per la varietà di specie botaniche che vanta nei suoi giardini.

7. Lungolago di Arona

La città di Arona è tra le più belle e dinamiche della sponda piemontese. Sul lungolago è possibile passeggiare ammirando al vista sulla Rocca di Angera e questo particolare angolo del Basso Verbano. Nel tratto finale della passeggiata, grazie a un importante lavoro di valorizzazione, è possibile osservare le antiche mura della cittadina.

8. L’Isola dei pescatori

Suggestiva e molto amata dai turisti. L’Isola superiore o dei Pescatori è una delle località più caratteristiche della sponda piemontese. È l’ideale per una pausa culinaria grazie anche ai diversi locali affacciati sul lago, alcuni dei quali offrono menu a base di pesce di lago e prodotti tipici.

9. La statua del san Carlone

Per chi visita Arona, una tappa obbligata è la statua di San Carlo. Il colosso è visitabile anche all’interno per ammirare la vista sul lago. Chi non ama i luoghi chiusi può fermarsi alla terrazza ai piedi della statua.

10. Lungolago di Stresa

Una delle cittadine più belle della sponda piemontese del Lago Maggiore e punto di partenza per le escursioni – anche grazie ai collegamenti in motoscafo – sul golfo Borromeo. Si può passeggiare sul lungolago, ammirare gli eleganti alberghi affacciati sul Verbano e visitare il centro storico dove si respira un’atmosfera turistica e di vacanza.