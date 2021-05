Silvia e Alessandro, i giovani varesini morti nella tragedia sul Mottarone

Ci sono anche due giovani varesini tra le quattordici vittime del tragico incidente alla funivia del Mottarone dove questa mattina (domenica 23 maggio) si è staccata una cabina precipitando al suolo.

Si tratta di Alessandro Merlo di 29 anni e della fidanzata Silvia Malnati di 27 anni, entrambi residenti a Varese.

«Una tragica domenica per cui non ci sono parole – commenta il Sindaco Davide Galimberti -. Solo il profondo dolore per tutte le vittime e un grande pensiero a chi sta lottando per la vita a seguito dell’incidente sulla funivia Stresa Mottarone. Anche la nostra comunità è in lutto per la scomparsa di due nostri concittadini. Tutta la nostra città si stringe intorno alle famiglie dei due giovani scomparsi. A loro va tutto il nostro conforto e la nostra vicinanza. Queste cose davvero non devono accadere e lasciano senza parole. Sia fatta al più presto luce sulle cause della tragedia».