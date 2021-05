Mirko Reto: “Ho ancora il sorriso di Silvia stampato in mente”

Il sindaco di Casciago Mirko Reto, che a San Fermo ci è cresciuto, conosce molto bene la famiglia di Silvia Malnati ed è profondamente scosso da quello che è avvenuto: «Ho abitato lì fino al 2000, Silvia l’ho vista nascere, l’ho tenuta in braccio innumerevoli volte, lei e suo fratello Luca» racconta.

«Con Mauro ed Enza passavamo il Natale insieme, eravamo sullo stesso pianerottolo, ci volevamo bene, anzi ci vogliamo bene» racconta Reto, che sottolinea come siano: «Una famiglia per bene, di lavoratori, che ha sempre trattato i figli come gioielli. Silvia la ricordo bambina, con un sorriso fantastico che ho ancora stampato in mente».

Per questo il sentimento che riesce ad esprimere è innanzitutto, quello dello smarrimento: «Sono smarrito, incredulo – conclude Reto – Mi stringe il cuore a pensare quello che possono aver passato quei due ragazzi e chi era con loro in quella cabina, il fatto che si possono essere accorti di tutto mi fa rabbrividire. È una cosa senza senso, mi auguro che si faccia chiarezza sui motivi. Certo, questo non farà passare il dolore e la disperazione, ma almeno potrà dare una spiegazione e individuare i colpevoli».