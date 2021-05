Viaggio nelle poesie di Hernandez tradotte da Piero Chiara

Domenica 30 maggio 2021 alle ore 17, nell’ambito delle manifestazioni del Premio Chiara presso il Salone Estense del Comune di Varese, Mario Santagostini e Chiara Gatti presentano un libro inedito delle poesie di Miguel Hernandez tradotte da Piero Chiara “La poesia è una questione di cuore“.

Sono un avvenimento eccezionale, almeno da un punto di vista poetico queste inedite traduzioni di Piero Chiara di 12 poesie di Miguel Hernandez, il grande poeta spagnolo nato nel 1910 in Andalusia, amico di Pablo Neruda e Garcia Lorca, e morto, nelle carceri franchiste, nel 1942, non ancora quarantenne. L’apparato critico dell’opera è stato curato da Federico Roncoroni, curatore testamentario di tutte le Opere di Piero Chiara, recentemente scomparso e da Francesca Boldrini, che si è occupata della produzione letteraria dello scrittore Piero Chiara, contribuendo alla stesura testi monografici sullo scrittore.

Come la prefazione di Roncoroni mette in luce, si tratta di una grande e inedita opera letteraria, cui, su consiglio di Leonardo Sciascia, lo scrittore luinese aveva lavorato sin dai primi anni ’60, a quasi vent’anni dalla morte del grande e sfortunato poeta di Orihuela.

Nella nota critica di Francesca Boldrini vengono narrate anche le vicende editoriali per cui questo libercolo rimase sconosciuto al pubblico fino ai giorni nostri. «A Chiara – scrive Roncoroni – non interessa la casacca politica bensì l’uomo che risulta dai suoi versi, un uomo malinconico, innamorato della sua terra e della sua famiglia, attento, fino ai minimi particolari, al paesaggio in cui vive, e pronto ad accendersi in immagini voluttuose, per non dire erotiche, un uomo che “per troppo amore” – amore per la moglie, per il figlio, per il suo paese e per la libertà – “soffoca” e “non può soffocare, come scrive lui stesso in due versi, che lo stesso Chiara si appuntò su un foglietto con la sigla, fino a oggi misteriosa, “M.H.” ».

Piero Chiara nella presentazione del suo lavoro annota «La rigorosa lezione di Jorge Guillén e quella larghissima ma profondamente ispirata di García Lorca, lo sorprenderanno più tardi quando, uscito dalle tutele letterarie e posto davanti al tragico quotidiano della sua esistenza, avrà già fatto quella scelta del cuore che implica, pur nella sua umana generosità, una rinuncia alla ricerca stilistica ed alla caratterizzazione formale».

E poi aggiunge «La poesia non è una questione di consonanti: è questione di cuore». Un appuntamento imperdibile dunque quello di Luino in cui avvicinarsi al cuore del grande poeta spagnolo e del grande scrittore che ce lo ha consegnato.

All’evento, realizzato nel Premio Chiara 2021 dall’ Associazioni Amici di Piero Chiara sarà presente l’Editore.

Per questioni organizzative e per le norme del DPCM si consiglia di prenotare il posto o presentarsi in largo anticipo.

Chiara Gatti è storica e critica dell’arte. Scrive per le pagine di Repubblica, il Venerdì, Robinson. È direttore artistico di Palazzo Verbania a Luino. Collabora con la Fondazione Monte Verità di Ascona. Ha curato con Lorenzo Giusti la grande mostra di Regina, appena aperta alla GAMeC di Bergamo. Ha pubblicato Insolite natività (Interlinea 2012) e Chagall. Sogno di una notte di Natale (Interlinea 2018). Con Lea Vergine ha scritto L’arte non è faccenda di persone perbene (Rizzoli 2016).

Mario Santagostini poeta traduttote e critico letterario, è autore di diverse pubblicazioni di poesia con le più importanti case editrici italiana saggi di critica letteraria e curato antologie di poeti illustri. Traduttore dal tedesco (Goethe, Kleist, Chamisso) e dal latino. Suoi interventi sono apparsi nel settore culturale di alcuni quotidiani e di riviste come Nuovi Argomenti e Poesia. Vive e lavora a Milano.