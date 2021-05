“Tra Ville e Giardini”, appuntamento per l’11 giugno

Lo scorso anno il lockdown aveva avuto la meglio, costringendo gli organizzatori a prendersi una pausa non voluta che è stata imposta a quasi tutti gli eventi podistici del 2020. Quest’anno invece, la volontà di tornare è fortissima: ecco perché per il prossimo 11 giugno – un venerdì – è stata messa in calendario la “Tra Ville e Giardini”, tradizionale appuntamento sportivo varesino che manderà in scena la sua ottava edizione.

Non mancano le novità, anche per via di alcune variazioni imposte dalla situazione sanitaria. Innanzitutto il percorso è rinnovato (ma questo non c’entra con il covid) e misurerà 11,6 chilometri; inoltre per quest’anno non ci saranno le prove non competitive mentre per quella competitiva è stato posto il limite massimo dei 250 partecipanti, numero al di sopra del quale non sarebbe possibile garantire il distanziamento necessario.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12 del 10 giugno e quindi non sarà possibile iscriversi il giorno della gara che si svolgerà di sera – come consuetudine – con lo start fissato per le ore 20. La quota d’iscrizione è estremamente popolare (10 euro), un prezzo ridotto per godere di una gara inserita nel calendario nazionale Fidal che ha già la garanzia dell’appoggio dell’Ufficio Sport del Comune di Varese, del Fai che ha concesso i passaggi nel parco di Villa Panza che daranno un carattere speciale alla corsa, ma anche della Camera di Commercio per il passaggio nel parco delle Ville Ponti, uno dei gioielli della città. Per informazioni ci si può rivolgere alla Asd Runner Varese: 348-7674237 oppure www.asdrunnervarese.com