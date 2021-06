Il 4 giugno 1994 ci lasciava il grande Massimo Troisi

È stata una di quelle notizie che in un attimo ha messo nello sconforto milioni di persone: il 4 giugno 1994 per un attacco di cuore, patologia di cui soffriva, ci lasciava il grande Massimo Troisi, uno dei più grandi interpreti della cinematografia napoletana. Compagno di viaggi – nel tempo – con Roberto Benigni nell’esilarante Non ci resta che piangere, Troisi aveva esordito in televisione con la Smorfia, per approdare al grande schermo negli anni Ottanta col debutto cinematografico in Ricomincio da tre.

Indimenticabile ne Il postino, del 1994 diretto da Michael Radford che è stata l’ultima interpretazione per l’attore morto nel sonno solo poche ore dopo la fine delle riprese.