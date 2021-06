Addio a Franco Maffei, ex sindaco di Lonate Pozzolo

Lonate Pozzolo dice addio all’ingegner Franco Maffei, ex sindaco del paese vicino a Malpensa.

In una nota l’attuale sindaco, Nadia Rosa, esprime «a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, mio personale e di tutta la cittadinanza lonatese il più profondo cordoglio» per la scomparsa dell’ex primo cittadino, in carica dal 1993 al 1995 «con dedizione, competenza e capacità, dimostrando il suo impegno civico e sociale nella tutela del bene comune».

«Lo ricordiamo tutti con immutata stima, sia per il servizio svolto durante il suo incarico pubblico, sia per la statura culturale e morale che caratterizzava la sua persona. Tutta la cittadinanza di Lonate Pozzolo, insieme con l’amministrazione comunale, si stringe con affetto al dolore dei familiari e di tutti i suoi cari in questo momento di lutto» conclude la nota di Nadia Rosa.

Maffei è stato il decimo sindaco di Lonate nel Dopoguerra, in era repubblicana, il primo eletto direttamente dai cittadini, a seguito della legge 81/1993.

Le esequie si terranno sabato 12 giugno, alle 11, nella parrocchiale di Sant’Ambrogio.