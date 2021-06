Alessio Dionisi al Sassuolo: c’è la firma

Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo tante voci di mercato, nelle ultime ore la società neroverde ha comunicato l’avvenuto accordo con il tecnico nato in Toscana ma varesino di adozione. (Foto Faceobook – Us Sassuolo)

Continua così la crescita dell’allenatore, che in pochi anni è passato dalla Serie D a una delle realtà più solide della Serie A. Lo scorso anno Dionisi si è preso le copertine vincendo il campionato di Serie B con l’Empoli e riportando la squadra azzurra nella massima serie con un campionato favoloso.

Ora per l’ex capitano del Varese un altro step, sempre più in alto: non solo la Serie A ma la possibilità di ambire a obiettivi ambiziosi con un occhio all’Europa.

Il comunicato del club:

Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali e del DS Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi.

L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023.

La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane.

Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde!