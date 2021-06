All’ospedale di Circolo sono tornati i volontari dell’accoglienza

Da questa mattina sono tornati in servizio i Volontari per l’accoglienza di AVO Varese all’ospedale di Circolo.

Dopo l’impegno al cnetro vaccinale all’accoglienza rima dei pazienti anziani, poi di quelli fragili e vulnerabili, i volontari, pettorina gialla o camice in vista, sono tormnati alle postazioni tradizionali per accogliere chiunque abbia bisogno di un’indicazione, di essere accompagnato o anche solo di scambiare una parola per alleviare l’ansia o condividere una buona notizia.

A coordinare il gruppo, l’infaticabile Anna Maria Servino e il precisissimo Mario de Chirico.

«I volontari Avo accolgono di nuovo chi entra in Ospedale per indicare il percorso con una parola gentile e un “sorriso” – tiene a commentare felice di questa ripartenza Cristina Birago, Vicepresidente di AVO Varese – Un punto di riferimento per orientare, dare informazioni e raggiungere più facilmente i vari reparti e i padiglioni. Finalmente tutto ricomincia, sempre con cautela e in sicurezza, ma con speranza e fiducia, e tanta voglia di esserci».

«Grazie ad AVO per la grande disponibilità che mostra sempre nei confronti della nostra Azienda e dei nostri utenti – conclude il Direttore SocioSanitario Ivan Mazzoleni – AVO è così integrata con le nostre strutture da anticipare ormai le nostre richieste di aiuto e, cosa ancora più importante, i bisogni dei cittadini. Insostituibili!».