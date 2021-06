Ayuso si riprende la maglia rosa al Giro U23

Seconda vittoria di tappa al Giro U23 per lo spagnolo Juan Ayuso, che gareggia con i colori della formazione italiana Colpack-Ballan. Il grande favorito della corsa si riprende di forza la maglia rosa sulla salita di Sestola, arrivando in solitaria al traguardo e infliggendo distacchi piuttosto pesanti agli avversari.

I migliori, alle spalle di Ayuso, sono infatti il norvegese Tobias Johannessen (Uno-X) e l’irlandese Ben Healy (Trinity) arrivati con oltre 1′ di distacco dallo spagnolo (1’04”); a 1’21 il britannico Gloag (Trinity), il belga Vandenameele (Dsm), l’altro Johannessen (Anders) e il danese Hellemose. Grandi assenti, purtroppo, gli italiani con Alessandro Verre, anch’esso della Colpack, migliore azzurro al nono posto e a 1’52” dal vincitore.

Poco più indietro il miglior uomo della Eolo-Kometa U23, lo spagnolo Fernando Tercero (14° a 2’28”) mentre il giovane valtellinese Davide Piganzoli ha concluso 20° a 2’41”. Lontani i varesini iscritti al Giro, tra i quali non ci sono scalatori.

Dopo un giorno in cui aveva lasciato la maglia rosa a Turner, Ayuso si riprende quindi il simbolo del primato: tra le sue qualità e la forza della Colpack, è possibile che lo spagnolo resti in testa sino al termine del Giro Baby, ovvero sabato 12 giugno. Il leader della graduatoria però non potrà calare l’attenzione perché non mancano tappe complicate. Domani – martedì 8 – frazione quasi interamente sulle strade lombarde: si parte da Bonferraro di Sorgà (Verona) e si arriva a San Pellegrino Terme con la salita di Selvino (sommità a 20 dal traguardo) che non dovrebbe scompigliare la classifica ma che servirà a spezzare il gruppo e a favorire qualche azione di giornata.