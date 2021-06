Buona la prima per la manifestazione “Sulle strade di Alfredo Binda”

(foto Giordano Azzimonti)

Buona partecipazione alla giornata di apertura della manifestazione “Sulle strade di Alfredo Binda” che propone tre percorsi ciclistico – culturali permanenti nell’alto Varesotto. Nel paese natale del campionissimo si sono dati appuntamento all’Hotel La Bussola i pedalatori per onorare l’evento promosso da Ciclovarese con il supporto tecnico di Gruppo Sportivo Contini, Team Funtos Bike, AmiciBici, Società Ciclistica Orinese e Team Newsciclismo.com.

In una giornata dalle condizioni meteo ideali per pedalare, i partecipanti sono giunti da Piemonte e Lombardia con come formazioni più rappresentate il Gruppo Sportivo Marcelli, Funtos Bike, Gruppo Sportivo Contini e Gruppo Sportivo Berti.

La manifestazione patrocinata da Panathlon Club Varese, Rotary Club Varese Ceresio, Pedala con i Campioni, Società Ciclistica Alfredo Binda, Liceo Sportivo Marco Pantani Busto Arsizio, Panathlon Club La Malpensa, Comune di Cittiglio e Fondazione Michele Scarponi continuerà per tutto l’anno con giornate dedicate e anche la possibilità di aderire in ogni giorno della stagione recandosi alla partenza prevista presso l’Hotel Ristorante La Bussola, in Piazza Binda a Cittiglio, dalle ore 8, (escluso il martedì) dove potrà essere ritirato il foglio di viaggio che dovrà essere validato nei punti di controllo a timbro.

Per tutti numerosi omaggi, la preziosa guida con tutte le notizie relative al cicloturismo e alle località di interesse culturale, il diploma di partecipazione oltre alla possibilità di potere acquistare le numerose proposte di oggetti legati all’evento.