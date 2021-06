A Cairate il teatro è all’aperto, nel parco del Monastero

Arriva il teatro en plein air a Cairate: domenica 13 giugno, alle 21, va in scena lo spettacolo “Il divorzio”, ma la scena è solo le stelle, nel parco del monastero.

L’idea è della Pro Loco di Cairate, in collaborazione con il Comune: una serata per tornare a vivere uno spettacolo dal vivo (come si è iniziato a fare nelle ultime settimane), ma in piena sicurezza, all’aperto. Un “Central park anche a Cairate”, dice la simpatica locandina, che invita a presentarsi muniti di coperta per sdraiarsi sull’erba e godersi la pièce teatrale, nel verde intorno al secolare monastero che risale addirittura all’epoca longobarda.

L’ingresso è gratuito ma c’è la prenotazione obbligatoria: bisogna contattare l’ufficio cultura del Comune, al numero 0331 362201 – interno 2 al mattino dalle 9 alle 13, oppure via mail a ufficio.istruzionecultura@comune.cairate.va.it .