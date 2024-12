Vent’anni fa lo tsunami che devastò il Sud Est Asiatico. Tra le 230 mila vittime anche un uomo di Cairate

Vent’anni fa esatti il mondo venne sconvolto da un evento catastrofico tra i più violenti della storia umana, lo tsunami che colpì numerosi paesi del sud est asiatico a partire dall’Indonesia dove si registrò il terremoto che causò le onde.

Era il 26 dicembre del 2004 quando a largo di Banda Aceh, in Indonesia, si verificò una scossa di terrremoto del nono grado della scala Richter. Nel giro di pochi minuti il movimento tellurico scatenò quello dell’oceano Indiano con onde alte fino a 50 metri che si propagarono sia verso l’interno che verso l’esterno.

I maremoti hanno colpito e devastato parti delle regioni costiere dell’Indonesia, dello Sri Lanka, dell’India, della Thailandia, della Birmania, del Bangladesh e delle Maldive, giungendo a colpire le coste della Somalia e del Kenya (ad oltre 4.500 km dall’epicentro del sisma). Si stima che 230.000 persone siano morte per questi eventi, di cui circa il 25% bambini.

Furono decine gli italiani morti in quella tragedia che sconvolse tutto il mondo. Tra le vittime ci fu anche un varesotto di Cairate. Pier Mario Della Valle andava spesso in vacanza in Thailandia perché aveva sposato in seconde nozze una thailandese. A Cairate (da dove era partito il 5 dicembre) aspettavano il suo ritorno e quello della comitiva di cairatesi con cui era partito, per il 14 gennaio.