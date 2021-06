Per Cugliate Fabiasco Alternativo il primo gazebo dopo il lockdown

Nella mattina del 12 giugno in piazza Andreani a Cugliate Fabiasco, di fianco al Municipio, si è tenuto il primo Gazebo di Cugliate Fabiasco Alternativo del “post limitazioni”.

«In Paese c’è fermento e voglia di novità – afferma Marco Gasparini (candidato Sindaco) – abbiamo presentato la nostra bozza programmatica sintetica ed è andata letteralmente a ruba, siamo felici e soddisfatti della partecipazione avuta sinonimo che probabilmente stiamo andando nella giusta direzione».

Il programma è frutto di un anno di partecipazione, proposte e consigli raccolti dagli abitanti di Cugliate Fabiasco e d’intorni, hanno partecipato dai più giovani (14 anni il ragazzo che ha proposto un percorso vita attrezzato per attività sportiva a corpo libero) ai più anziani (distaccamento centro anziani a Fabiasco).

«Un anno fa ci han dato dei “pazzi” per essere usciti allo scoperto così in anticipo – conclude Gasparini – ma oggi siamo fieri del primo grande cambiamento che abbiamo ottenuto nella ritrovata fiducia verso un determinato modo di fare, nel nostro umile piccolo, attività Politica in maniera seria, trasparente e partecipativa».