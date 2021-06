Dal cortile di una scuola di Oggiona vola fino in Piemonte

Ha viaggiato per parecchie decine di chilometri un palloncino lanciato questa mattina per l’ultimo giorno di scuola da un bambino della primaria General Cantore di Oggiona Santo Stefano per arrivare nel giardino di una lettrice di VareseNews di Agrate Conturbia, in provincia di Novara.

Il palloncino ha attraversato il Ticino, o chissà, persino il Lago Maggiore prima di depositare sul prato il suo prezioso messaggio. Un augurio di “Buona vita” accolto con allegria e stupore, come segno di buon auspicio da chi l’ha raccolta.