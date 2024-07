Ritrovato il canguro scappato del Parco della Torbiera di Agrate Conturbia

Si conclude con un lieto fine la fuga del wallabia delle paludi scappato dal Parco Faunistico della Torbiera di Agrate Conturbia. Dopo 17 giorni tra le strade e i boschi del Novarese, il piccolo canguro, avvistato due settimane fa mentre saltellava tra le strade di Divignano, è stato recuperato martedì 2 luglio.

“Siamo felici di annunciare che questa mattina è stato recuperato il wallabia delle paludi (Wallabia bicolor) che si era allontanata dal parco sabato 15 giugno 2024 – comunica il Parco Faunistico attraverso i suoi canali social -. Un grande ringraziamento va al nostro veterinario Dott. Luca Visconti, al Colonnello Gianvincenzo comandante del gruppo carabinieri forestali di Novara ed al Nucleo di Lesa, al Sindaco del Comune di Agrate Conturbia Simone Tosi e al corpo volontario A.I.B. Piemonte di Borgoticino. Grazie alla loro preziosa collaborazione, lo staff della Torbiera è riuscito a recuperare l’animale in sicurezza”.

Come spiegato sempre dal Parco, il wallabia ora si trova in una struttura sotto osservazione al parco. Dopo una visita del veterinario, l’animale risulta avere un leggero calo di peso dovuto ad un’alimentazione non bilanciata e ai 17 giorni di stress e disorientamento, ma, fortunatamente, sta bene.