Donna urtata da un’auto a Crenna, l’investitore fugge

Una donna di 52 anni è finita in ospedale dopo essere stata urtata violentemente in via Monte Rosa, rione Crenna di Gallarate. L’investitore si è dato alla fuga.

È successo poco prima delle 12, nel tratto in discesa della via: il 118 è intervenuto in codice rosso con ambulanza e automedica, dopo la segnalazione dell’urto violento.

La donna è stata poi trasferita all’ospedale di Legnano, in codice giallo, vale a dire ferita ma non in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, cui spetta ricostruire la dinamica dell’incidente e rintracciare l’investitore.