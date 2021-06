Eccellenza: la Varesina perde, a festeggiare è la Brianza Olginatese

Ultima giornata per il campionato di Eccellenza che doveva decretare quale fosse la squadra promossa in Serie D. La Varesina doveva vincere in casa del Milano City per raggiungere in vetta la Brianza Olginatese, ferma per il turno di riposo, e portarla allo spareggio.

Invece la squadra di Venegono Superiore non è riuscita a conquistare i tre punti, permetterndo così ai bianconeri lecchesi di festeggiare il ritorno nella massima serie dei dilettanti. Le Fenici hanno perso 3-2, colpiti due volte nel giro di pochi minuti nel corso del primo tempo dai granata milanesi. Inutile nella ripresa le reti per il momentaneo 2-2 che aveva dato qualche speranza ma le reti finali per il 4-2 ha definitivamente spento le speranze dei rossoblu.

Chiude con un pareggio il Gavirate, fermato sull’1-1 al “Vittorie Anessi” contro la Castanese. Stravince invece la Vergiatese, che passa 4-1 in casa del Luciano Manara e si guadagna la terza piazza della classifica. Chiusura amara invece per la Sestese, sconfitta 2-1 a Ponte Lambro.

CLASSIFICA: Brianza Olginatese 25; Varesina 22; Milano City, Vergiatese 17; Ardor Lazzate 14; Base 96 13; Pontelambrese 12; Sestese, Gavirate 11; Luciano Manara 7; Castanese 3.