A Gallarate riparte dopo dieci anni il cantiere tra piazza Garibaldi e via San Francesco

Da una decina di giorni si è rimesso in moto a Gallarate il cantiere sull’edificio all’angolo tra piazza San Garibaldi e via San Francesco, la breve via che esce verso piazza Risorgimento.

Un intervento bloccato da moltissimo tempo, oltre un decennio: l’edificio precedente era stato abbattuto nel 2008, nel 2010 l’operazione edilizia era partita di gran lena (come testimoniano le foto Google di dicembre 2010) ma poi si sono arenate per anni, con la facciata di cemento sulla piazza e due ali al rustico all’interno.

Lo stato a dicembre 2010

Formalmente oggi si tratta di “opere di risanamento conservativo”, autorizzato con Paesaggistica a gennaio scorso.

Oggi il cantiere si sta rimettendo in marcia e al piano terra si sta completando uno spazio che sembra essere destinato ad ufficio vendite (a sinistra nella foto di apertura). Nei mesi scorsi hanno iniziato a comparire su Facebook delle inserzioni sponsorizzate che proponevano l’investimento e che offrono ora l’immagine di come sarà il palazzo una volta completato, quasi a “cerniera” tra la quinta di palazzi storici della piazza e il palazzo d’architettura moderna in via San Francesco .

Il render del palazzo nella inserzione sposorizzata su Facebook da un noto gruppo immobiliare

Rispetto al progetto del 2010 (“Residenze San Francesco”) anche il disegno dell’edificio è meno tradizionale e più in linea con la edilizia milanese degli ultimi anni, essenziale.

L’intervento è oggi nelle mani di Algebris Npl Real Estate di Milano, con progettazione e direzione lavori D2U – Design o Users, e impiantistica di Rise srl di Varese con appalto a Biesse srl.

È uno dei principali cantieri aperti in centro città, insieme a quello (sempre d’iniziativa milanese, con professionisti locali) in via Manzoni, per il rifacimento di un palazzo storico.