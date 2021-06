Ginnastica in mezzo alla natura, torna al Parco Alto Milanese “Una palestra a cielo aperto”

Al via venerdì 25 giugno, con l’evento di prenotazione, “Una palestra a cielo aperto” al Parco Alto Milanese. Fino al 17 settembre, il martedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 e il martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30, si terranno le lezioni di ginnastica leggera per adulti, diventate ormai dopo quasi 2o anni un appuntamento fisso per molti affezionati.

Organizzati da Centro Studi Karate e Associazione Totem, insieme al Consorzio Parco Alto Milanese, i corsi sono partiti nel 2002 e sono diventati nel tempo un momento di aggregazione che ha fatto nascere amicizie e in alcuni casi anche amori. Aperte, gratuite e libere a tutti e a tutte le età – il più giovane ha 35 anni la più anziana ne ha 104 – le lezioni sono condotte da operatori specializzati nell’area della Baytina: l’attività è dedicata anche agli ospiti di Fondazioni Case, di Riposo e dei Centri Diurni e delle Associazioni di persone diversamente abili del territorio.

«Lo sport è ormai quasi una scusa per stare assieme in mezzo alla natura – ha spiegato Stefano Bottelli, referente del progetto di cooperativa Totem -, per generare un benessere diffuso e un invecchiamento attivo. In questi anni sono nati rapporti meravigliosi e duraturi e ormai abbiamo superato 200 iscritti di ogni età: la signora Maddalena lo scorso anno a 104 anni ha partecipato più sessioni di ginnastica al mattino con la propria casa di riposo e se le sarà concesso di uscire dalla struttura saremo felicissimi di accoglierla anche in questa nuova edizione che parte con rinnovato entusiasmo».

L’appuntamento è quindi per il 25 giugno alle 10.30 al bar della baytina per la presentazione dei corsi. Per info 348 3010271 – 3662762702