Impresa Svizzera: Francia eliminata ai calci di rigore

Pronostico ribaltato e festa rossocrociata. A Bucarest, per gli ottavi di finale dei Campionato Europei di calcio, la Svizzera elimina ai rigori la Francia, grande favorita per la vittoria finale della rassegna continentale. (Foto Facebook – Uefa Euro 2020)

Una partita dai mille volti: avanti gli elvetici nel primo tempo con l’incornata vincente di Seferovic, nella ripresa la Svizzera sbaglia il colpo del 2-0 sprecando dal dischetto un calcio di rigore con l’ex Milan Rodriguez. La Francia ne approfitta e nel giro di pochi minuti cappotta con la doppietta di Benzema e il destro – splendido – di Pogba per il 3-1.

La Svizzera però non cede, si riorganizza e si riporta in partita con il secondo gol di Seferovic. A siglare il 3-3 a pochi secondi dal 90′ è Gavranovic – unico rossocrociato nato in Canton Ticino, a Lugano – con un bel destro che si insacca all’angolino.

I tempi supplementari passano senza grandi emozioni e ai rigori l’unico e pesantissimo errore è quello di Mbappé, uomo copertina di questa Francia ma anche una delle più grandi delusioni del torneo, che si fa parare il penalty da Sommer e permette alla Svizzera di festeggiare.