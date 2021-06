A Inarzo zero casi, il parco giochi riapre con un’altalena donata dalla Pro Loco

Il ritorno alla normalità a Inarzo è un parco giochi con una nuova attrazione.

La Pro Loco di Inarzo ha acquistato per il parchetto di via Bruno Sessa un’altalena e verrà presto collocato nello spazio frequentato dai bimbi del paese. Il parco giochi ha riaperto da poco, dopo i mesi di chiusura causati dal lockdown: la zona che ospiterà il nuovo gioco è stata delimitata in attesa che venga consegnata l’altalena e nel frattempo i bambini possono usufruire dello scivolo.

«Un buon modo per ripartire, dando un po’ di gioia ai nostri bambini – spiega il sindaco Fabrizio Montonati – Questa mattina in paese non abbiamo neppure un caso positivo di Covid. Si registra un solo contatto di caso e contiamo 113 guariti». E anche Inarzo vede la luce in fondo al tunnel