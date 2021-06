La Castellanzese si tuffa nei playoff, al “Provasi” arriva la Sanremese

Terminato il campionato con il secondo posto in classifica, la Castellanzese si prepara subito per le semifinali playoff. Mercoledì 23 giugno alle ore 17.30 al “Provasi” arriverà la Sanremese.

La sconfitta di Imperia è stata una nota stonata, ma la squadra di mister Achille Mazzoleni vuole sfruttare il palcoscenico di questi spareggi promozione. Anche se il premio in palio al momento non è concreto – almeno fino a quando non ci sarà la situazione chiara delle squadre iscritte in Serie C – l’orgoglio di vincere i playoff è un bersaglio che nessuno vuole mancare.

La Sanremese ha sfruttato il pareggio in pieno recupero del Legnano a Casale per superare i lilla dopo la sconfitta del “Mari” e conquistare così il quinto posto, negando a Gasparri e compagni il derby playoff.

Le due sfide di campionato tra Castellanzese e Sanremese pendono dalla parte dei neroverdi: 0-0 in Liguria all’andata e 2-1 al “Provasi” per Colombo e compagni al ritorno.

Ora però è tempo di playoff: sarà il campo a parlare e chi lotterà di più, chi dimostrerà maggior voglia di conquistare la vittoria, alla fine alzerà le braccia al cielo.