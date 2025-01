Futura, un derby lombardo per provare a ripartire

Le due sconfitte consecutive – in coppa a San Giovanni in Marignano e in campionato ad Altafratte – hanno stoppato un gran momento della Futura Volley Giovani che, tuttavia, ha conservato il primato nel girone B di A2 grazie al contemporaneo ko di Trento. Ora però per le bustocche è tempo di ripartire: Rebora e compagne ci proveranno sabato 18 nel derby lombardo con Offanengo.

Il match si disputa (ore 17) alla Soevis Arena di Casstellanza ed è il terz’ultimo della prima fase del campionato: le Cocche poi andranno in Abruzzo per affrontare Altino e chiuderanno in casa contro Melendugno. Un calendario da sfruttare per entrare al meglio nella fase successiva, quella della Pool Promozione. In quel caso tutte le squadre si porteranno appresso i punti conquistati nella prima parte: in questo momento la Futura sarebbe terza (34) dietro a Omag e Messina, entrambe nel girone A. (foto in alto: Fatim Kone – credits: Loris Marini)

Le neroverdi cremonesi però possono rappresentare un ostacolo severo: Offanengo infatti è uno dei migliori attacchi del campionato con un’efficienza pari al 39,7%, superiore anche a quello della squadra di Beltrami che si attesta al 39,3%. In più la Traporti Bressan (27 punti finora) è quarta e vuole difendere la posizione per entrare a sua volta nella Pool Promozione.

La Futura si avvicina al match senza particolari problemi di formazione, con una Enneking sempre efficace nel ruolo di attaccante numero 1. Offanengo si affida alle sue top scorer come Martina Martinelli e Rachele Nardelli. La squadra cremasca appare molto pericolosa al servizio: in questo campionato ha già messo a segno 91 ace con Ulrike Bridi capace di 16 punti in battuta.