Largo Flaiano, sempre più vicino il via ai lavori: “Progetto verificato”

Si è appena concluso il procedimento di verifica su tutti i livelli di progettazione del grande intervento che rivoluzionerà l’accesso in città in largo Flaiano. L’opera prevede una maxi rotonda ovoidale con l’eliminazione di tutti i semafori, causa principale delle lunghe code che negli anni hanno causato sempre più problemi di circolazione per l’accesso in città.

Dopo il nulla osta di Rete Ferroviaria Italiana per il progetto esecutivo presentato dal Comune di Varese, con l’autorizzazione ad eseguire i lavori strutturali lungo la zona di proprietà ferroviaria, si compie quindi un ulteriore tassello per consentire al progetto di proseguire a passo spedito verso una delle più attese opere per Varese, per dare finalmente alla città una nuova mobilità.