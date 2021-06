Lavori in via Gasparotto a Varese, la coda arriva fino a Buguggiate

Il cantiere su via Gasparotto, concentrato nella mattinata di mercoledì 30 giugno in mezzo alla carreggiata nei pressi delle rotonde dell’Esselunga, sta provocando importanti ripercussioni sul traffico viabilistico. Lunghe code si sono formate in direzione Varese lungo tutta la via Gasparotto fino all’inizio del territorio comunale di Buguggiate.