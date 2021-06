Le elezioni a Varese, i saldi estivi e il cicloturismo nel podcast del 29 giugno

Le principali notizie di martedì 29 giugno

Sarà Matteo Bianchi l’avversario di Davide Galimberti alle prossime elezioni per la scelta del sindaco di Varese. Una telefonata di confronto con Matteo Salvini ha sbloccato lo stallo politico in cui il centro destra si trovava dopo la rinuncia di Roberto Maroni. Il deputato leghista, ex sindaco di Morazzone era già candidato in pectore a gennaio dello scorso anno.

Partirà sabato 3 luglio la stagione dei saldi estivi a Varese. il segretario generale di Uniascom Confcommercio provincia di Varese, Sergio Bellani, lancia un appello «Fate i vostri acquisti nel periodo dei saldi nel negozio sotto casa. Spendete i vostri soldi, pochi o tanti che siano, nella vostra città».

Il forte nubifragio di lunedì sera ha allarmato i residenti di Luvinate, comune alle porte di Varese. La pioggia ha ingrossato il Torrente Tinella che ha trascinato a valle sassi, rami e detriti che hanno intasato il ponte in via San Vito. I danni ammontano a circa 100.000 euro.

Rendere la provincia di Varese un territorio bike-friendly, riscoprendo il piacere del cicloturismo immerso nelle bellezze della nostra provincia: È questo l’obiettivo della Varese Bike Adventure (VBA), progetto ideato da FIAB Varese Ciclocittà e supportato da Varese Sport Commission e Varese Convention & Visitors Bureau di Camera di Commercio Varese, che prenderà il via questo fine settimana.Quattro i percorsi tracciati situati nella parte nord della provincia tra Valganna, Valceresio e Valcuvia, che porteranno i cicloturisti dalle sponde del Lago Maggiore a quelle del Lago di Varese, lambendo il confine svizzero.

La piccola comunità di Duno, 100 abitanti, festeggia l’arrivo della piccola Vittoria. Negli ultimi 10 anni sono 4 le nascite registrate. Alla mamma, al papà ed alla bimba Vittoria vanno gli auguri di tutta l’amministrazione comunale ha commentato il sindaco Marco Dolce

