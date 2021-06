Fiocco rosa a Duno: nasce Vittoria, paese in festa

Un fiocco rosa. Una nuova vita che si affaccia in un paese in mezzo alle montagne con poco più di 100 residenti.

Domenica sera Greta, la mamma, ha dato alla luce Vittoria, bimba dunese.

Un fatto epocale per un piccolo paese come Duno, dove nell’arco degli ultimi 10 anni sono quattro i nuovi bimbi nati da genitori residenti: il borgo è in festa e tutti ne parlano.

«Alla mamma, al papà Luca ed alla bimba Vittoria vanno gli auguri di tutta l’amministrazione comunale, per questo lieto evento che in una comunità piccola come la nostra assume un significato particolare: alla felicità per una nuova vita sbocciata si affianca l’augurio che altre giovani coppie possano trovare nel nostro territorio una luce di speranza e di futuro, che li porti a vedere possibilità di vita serena anche qui nelle nostre valli e nei nostri paesi», dice il sindaco Marco Dolce.

Negli ultimi anni la piccola comunità della Valcuvia racchiusa entro i confini politici del Comune con meno abitanti della provincia di Varese ha visto nascere due gemellini – oramai dieci anni orsono – e un bimbo, tre anni fa.

«I bambini sono un ottimo segnale della volontà di tornare a vivere nei piccoli paesi, rappresentano il futuro. Proprio pochi giorni fa ho incontrato in paese una giovane coppia che da poco era venuta a vivere qui da noi. Vuol dire che qualche piccolo sacrificio rappresentato magari dalla scomodità di un luogo distante dal fondovalle è ripagato da una qualità della vita senza pari, immersi nella natura e in un posto dove tutti ci si conosce», ha concluso il sindaco Dolce.