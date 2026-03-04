A Duno i ricordi amarcord di un giovane medico

Un pomeriggio dedicato alla memoria, alla medicina e al racconto del territorio. Al salone Borgato “Medeghet, gradini e caffè caldo“

Il borgo di Duno si appresta a ospitare un pomeriggio dedicato alla memoria, alla medicina e al racconto del territorio. Sabato 7 marzo 2026, alle ore 16:00, il Salone “Giorgio Borgato” (via Borgato 24) aprirà le sue porte per un incontro con lo scrittore e documentarista Carlo Bava, intitolato “Medeghet, gradini e caffè caldo. Ricordi cannobini di un giovane medico“.

L’iniziativa, promossa dal Centro per lo studio e la promozione delle professioni mediche con sede a Villa Malcotti, si propone come un viaggio a ritroso nel tempo attraverso gli occhi di un giovane professionista della salute. Al centro della narrazione ci sono i “ricordi cannobini”, memorie di una professione vissuta tra le salite e le atmosfere di Cannobio, dove il rapporto umano e la quotidianità del medico di un tempo si intrecciano con il paesaggio lacustre e montano.

A presentare l’autore e a guidare il dialogo sarà Francesco Baggio. L’incontro sarà anche l’occasione per approfondire la poliedrica attività di Carlo Bava, la cui produzione spazia dalla letteratura al documentario, come testimoniano i lavori richiamati dall’iconografia dell’evento: dalle pagine di “Un paltò fuori stagione” e “Il ritorno dell’elicottero nella clessidra”, fino alle opere cinematografiche come “Custodi della terra”, dedicato alle storie di vigne e ulivi a Bellano, e il film “Pochi passi”.

L’evento è a ingresso libero e rappresenta un momento di condivisione culturale aperto a tutta la cittadinanza, unendo la riflessione professionale medica alla narrazione letteraria e documentaristica.