Mornago
Simone Marcolli e il suo “Fiur da Loch“ alla biblioteca civica di Mornago
Una raccolta di poesie nate come fiori spontanei negli ultimi anni celebrando la bellezza del paesaggio delle Prealpi lombarde
24 Marzo 2026
Martedì alle ore 18:30, Simone Marcolli presenta il suo libro di poesie “Fiur da Loch (Fiore del lago)” alla Biblioteca Civica di Moragano. L’incontro con l’autore, organizzato dal Comune di Mornago, esplora la lingua, la memoria e il territorio dialettale attraverso creazioni spontanee ispirate al paesaggio locale.
“Fiur da loch” raccoglie poesie nate come fiori spontanei negli ultimi anni celebrando la bellezza del paesaggio delle Prealpi lombarde e le radici culturali. Marcolli, poeta locale, firma opere che intrecciano natura, ricordo e identità linguistica del territorio insubrico.
L’evento è gratuito e aperto al pubblico; per informazioni contattare il numero 0331.94666 o i canali social/biblioteca del Comune di Mornago
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.