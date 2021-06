Varese Bike Adventure: il “cammino” per i cicloturisti sulle strade della provincia

Rendere la provincia di Varese un territorio bike-friendly, riscoprendo il piacere del cicloturismo immerso nelle bellezze della nostra provincia: È questo l’obiettivo della Varese Bike Adventure (VBA), progetto ideato da FIAB Varese Ciclocittà e supportato da Varese Sport Commission e Varese Convention & Visitors Bureau di Camera di Commercio Varese, che prenderà il via questo fine settimana.

VBA è una proposta di cicloturismo formata da quattro percorsi tracciati con GpX, studiati dai volontari di FIAB Varese e situati nella parte nord della provincia tra Valganna, Valceresio e Valcuvia, che porteranno i cicloturisti dalle sponde del Lago Maggiore a quelle del Lago di Varese, lambendo pure il confine svizzero.

Il tutto avverrà in completa autonomia, utilizzando qualsiasi tipo di bicicletta (muscolare, e-bike, BdC, Gravel, MTB, Trekking, ecc.), senza assilli o cronometri.

«La VBA non è una gara ma un’avventura libera, da vivere su ciclabili e strade secondarie lontane dalle arterie maggiormente trafficate e d’affrontare prendendosi i propri tempi, anche più giornate, pedalando alla velocità che si preferisce – spiega Emanuele Barbati, responsabile della comunicazione di fiab – Tale libertà accomuna anche la scelta dei percorsi, aventi chilometraggi e dislivelli differenti: si potrà infatti decidere se percorrere uno dei tre su strada o avventurarsi nel tracciato Gravel/MTB sterrato».

Per quanto i percorsi su strade ne prevedono uno impegnativo, da 300 km e dislivello positivo (D+) di 7000 m, uno medio da 150 km e D+ 3600 m e quello più facile da 100 km e D+ 1000 m, mentre per gli amanti dello sterrato è stato ideato un tracciato da 190 km e D+ 3200 m.

«Accanto all’esperienza VBA ci sono anche gli “Amici della VBA” – continua Barbati – Cioè attività e strutture riconoscibili dall’adesivo “VBA” all’interno delle quali sostare. Bar, ristoranti, hotel, B&B, piccoli negozi e supermercati bike-friendly, appositamente ricercati per trattare con un occhio di riguardo gli amanti della bicicletta».

Qui si potranno ricaricare le e-bike, i device e riempire le borracce, trovando una piccola officina, un ricovero sicuro per la propria bici, wi-fi gratuito e altri servizi. «Sono un numero in costante ascesa, e questo ci rende orgogliosi. Anche perché dà una connotazione turistica al percorso, che può essere affrontato in un weekend per esempio, e con lo spirito di conoscere con un mezzo straordinario di spostamento punti particolarmente belli dei nostri laghi».

In alcune di queste strutture, i 35 checkpoint, sarà inoltre possibile timbrare il proprio Passaporto, un libricino sul quale attestare il passaggio sul percorso scelto che viene rilasciato insieme all’iscrizione e registrazione, che permetterà di ottenere anche le tracce GpX e un kit di benvenuto.

«Il nostro obiettivo è quello di rilanciare il cicloturismo nella provincia di Varese rendendo questo progetto permanente – spiega Enrico Bronzi, presidente di FIAB Varese Ciclocittà – ampliando col tempo ancor di più la scelta delle tracce perché questa tipologia di turismo è in grado di regalare esperienze emozionanti e standard di sicurezza maggiori rispetto ad altri modi di viaggiare. Vorremmo inoltre raccogliere sempre più adesioni tra le strutture ricettive facendo diventare il nostro territorio veramente “amico della bicicletta”».

Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile visitare il sito internet varesebikeadventure.com, dove è possibile iscriversi on line. Nel fine settimana però è prevista l’apertura ufficiale dei percorsi: con degli stand informativi e di iscrizione in Piazza Montegrappa venerdì 2 e sabato 3 luglio, rispettivamente dalle 16 alle 19 e dalle 8 alle 19, e domenica 4 sempre dalle 8 alle 19 a Villa Mirabello.