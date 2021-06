Le malattie della pelle: come conoscerle, come ottenere una diagnosi accurata

Le malattie dermatologiche sono molteplici, una buona parte di queste affligge milioni di persone in tutta Italia e in tutto il mondo. Alcune sono correlate alla presenza di specifici parassiti, come la scabbia, o di infezioni localizzate, come l’acne. Ci sono anche malattie della pelle molto rare, che colpiscono un ridotto numero di persone. La questione essenziale consiste nell’imparare a conoscere le malattie della pelle, per rivolgersi tempestivamente al medico di famiglia e ottenere una rapida diagnosi. Solo così, con l’aiuto di uno specialista, si possono trattare le malattie dermatologiche, evitando cure fai da te e la complicazione dei sintomi.

Conoscere le patologie per poterle curare

Questo è un elemento essenziale da comprendere: avere una panoramica sulle patologie dell’epidermide consente a chi ne soffre di rivolgersi tempestivamente a un medico, per ottenere una diagnosi e una conseguente terapia. Il fai da te non è considerabile quando si tratta della nostra salute. È sempre bene imparare a conoscere le diverse malattie che ci possono affliggere, in modo da cercare l’aiuto da parte dei sanitari quanto prima. A tale scopo è disponibile online Alleati per la salute: un portale attendibile e affidabile di Novartis dove si possono trovare informazioni su tutte le malattie della pelle, da quelle meno gravi, come la dermatite atopica, a quelle più serie, come i tumori della pelle. Oltre a queste, sono presenti tante news del mondo scientifico e sanitario.

Le malattie della pelle più comuni

Sono moltissime le malattie della pelle molto comuni, che affliggono un ampio numero di soggetti ovunque nel mondo. Un esempio classico è l’acne, un disturbo che colpisce soprattutto glia adolescenti. I principali sintomi di questa infiammazione che interessa i follicoli sebacei sono brufoli, papule, comedoni e pustole di varia natura, spesso diffuse in specifiche zone del corpo e del viso. Tra le patologie dermatologiche più diffuse ricordiamo anche la dermatite atopica, che colpisce bambini, adulti e addirittura neonati. I sintomi sono rossore della pelle, prurito, desquamazioni, lesioni cutanee che possono portare anche a infezioni locali.

Anche la scabbia è una malattia della pelle molto diffusa, causata da un acaro, che provoca lesioni rossastre e un forte prurito. Contrariamente alle precedenti due malattie della pelle, la scabbia è contagiosa, si può trasmettere ad altri per semplice contatto. L’elenco delle malattie della pelle molto diffuse potrebbe continuare a lungo, comprendendo anche l’alopecia androgenetica, la psoriasi, le verruche e la rosacea.

I tumori della pelle

Tra le malattie della pelle molto diffuse dobbiamo purtroppo anche inserire diverse tipologie di tumori, sia benigni che maligni. Tra i più diffusi ricordiamo il carcinoma basocellulare e il melanoma. Per entrambi il principale fattore scatenante è l’intensa esposizione ai raggi solari diretti. Un regolare utilizzo di creme solari filtranti e le buone abitudini durante l’esposizione solare sono tra i principali mezzi di prevenzione per la gran parte dei tumori maligni della pelle.

Malattie della pelle più rare

Sono numerose anche le patologie della pelle molto più rare, che colpiscono pochissimi soggetti ogni 100.000 abitanti di un qualsiasi Stato al mondo. Un esempio è il pemfigo, una patologia autoimmune della pelle, che causa vescicole ed erosioni della cute, a volte anche delle mucose. Le lesioni possono divenire croniche e causano forte dolore e fastidio intenso. In alcuni casi la mancata diagnosi e l’assenza di cure possono portare alla morte dei rari soggetti che manifestano questo tipo di patologia.