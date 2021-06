Legnano – F. Caratese 2-1, una vittoria che spalanca i playoff

Legnano che si presenta alla partita con molti cambiamenti. Cocuzza in panchina e in tribuna i due fratelli De Stefano, per una difesa che vede Barbui, Diana, Nava, Luoni più Di Lernia a supporto.

Il primo tempo è a trazione lilla. Legnano fa la partita. La difesa voluta da mister Sgrò è attenta e pressa sempre attentamente, recuperando molti palloni che Bingo e Beretta cercano spesso di trasformare in un buon contropiede. Davanti si fatica a trovare gli spazi fino al 20’ quando Di Lernia sfrutta una ribattuta da calcio d’angolo per scaraventare in porta un potente destro che vale l’1-0 ai padroni di casa. La Folgore si fa riveder dalle parti di Russo solo dieci minuti più tardi, impegnando il numero 1 Lilla con un colpo di testa da corner che però lo trova pronto e reattivo. I primi 45’ si chiudono con il Legnano in avanti che per 3 volte prova a realizzare il 2-0 con tre buone occasioni create da Ronzoni-Beretta e Bingo, quest’ultimo pendolino per tutta questa prima frazione.

Il secondo tempo sembra la fotocopia inversa del primo. Inizio lento ma poi è la Folgore a fare la partita. Legnano si chiude sempre più e fatica a costruire. A poco servono i cambi di mister Sgrò e al 77’ il cambio che sembra dare la carica decisiva agli ospiti. Entra Isaac Drogba e in meno di 5 minuti serve un assist al bacio con uno scorpione di tacco per Macrì che di testa pareggia.

La doccia fredda però la serve Nava. Legnano non si arrende e due minuti dopo aver subito il pareggio trasforma una punizione di Beretta nel 2-1, grazie al colpo di testa del difensore.

Il recupero è di sofferenza per i Lilla, con la Folgore tutta in avanti, ma alla fine la vittoria è servita per il pubblico rientrante al Mari e il Legnano ingrana la marcia e sorpassa la Folgore in classifica, in attesa di capire cosa ne sarà della corsa Playoff.

Legnano – F. Caratese 2-1

Reti: Di Lernia (L) al 13′ – Macrì (F) all’81’ – Nava (L) all’88’

Legnano: Russo, Barbui, Diana (Ortolani dal 73′), Nava, Luoni, Beretta, Braidich Cocuzza dal 70′), Ronzoni Tunesi dal 67′), Gasparri. In panchina Colnaghi, Brusa (Bingo dal 63′), Pellini, Todaj, Barra, Fondi. All. Sgrò

Folgore Caratese: Pizzella, Bini, Ciko, Monticone, Macrì, El Idrissi (Alabiso dal 60′), Cozzari, Marconi (Tronco dal 73′), Finessi (Drogba dal 77′), Di Stefano, Derosa (D’Antoni dal 60′). In panchina, Bertozzi, Rudello, Paoluzzzi, Buono, Troiano. All. Longo

Arbitro: Bracaccini di Macerata, con assistenti Singh di Macerata e Moretti di San Benedetto del Tronto

CLASSIFICA: Gozzano 74; Bra, Castellanzese 65; Pdhae 64; Legnano 57; Sestri Levante, Sanremese*, Folgore Caratese 56; Caronnese 50; Lavagnese 49; Casale 47; Chieri, Imperia* 44; Arconatese 41; Varese 39; Derthona 38; Saluzzo 33; Borgosesia 27; Fossano 26; Vado 25.

Mario Mancuso

Finisce qui. Legnano batte Folgore Caratese 2-1 e la sorpassa in classifica

88′ GOOL LEGNANO 2-1 punizione di Beretta su cui si avventa Nava che colpisce di testa e la butta sul secondo palo

81′ – Pareggio Folgore Caratese. 1-1. Assist di scorpione di Drogba e pallone su cui si avventa la testa di Macrì

79′ – Punizione di Cocuzza dai 30 metri fuori a lato del primo palo non di molto

61′ – Super Russo evita il pari. Buona azione costruita da Finessi che la serve sulla sinistra a Di Stefano che solo davanti al portiere gliela tira addosso. Poco dopo Folgore ancora in area con Cozzari che da destra tira fuori di pochissimo, deviata in angolo

60′ Cambio Folgore Caratese: Escono Derosa e Kamal. Entrano Dantoni e Alabiso

55′ – Primi 10 minuti del primo tempo fotocopia inversa del primo, due tiri alti per entrambe le squadre e poi due buone azioni della Folgore che cerca il pari, faticando però a trovare il modo di entrare in area lilla

Si torna a giocare

Fine primo tempo al Mari. Un bel Legnano in questa prima fase che sta vincendo meritatamente

2 minuti di recupero

43′ Corner lilla su cui si avventa Luoni con un piatto di sinistro che esce meno di un metro dalla porta

40′ – Fantastica giocata lilla con Ronzoni che alza una palla sulla destra per l’arrivo di Barbui, che al volo prova a metterla in area, non ci arriva nessuno e palla fuori. Subito dopo su rinvio costruisce azione la Folgore e riesce a impegnare Russo che si fa trovare ancora pronto

37′ – ammonito Beretta nelle file legnanesi. Contatto a metà campo con Derosa per recuperare palla, l’arbitro punisce con il giallo

28′ – su corner della Folgore Caratese, Russo si fa trovare pronto e respinge un buon colpo di testa angolato

23′ – Folgore ancora vicina al pareggio con Kamal che sbaglia quasi a porta vuota

20′ – Angolo Legnano. Ancora pericolosi i lilla con iniziativa personale di Bingo che scambia sulla sinistra con Beretta. Il suo passaggio di ritorno viene deviato in corner dalla difesa Folgore

15′ – Folgore vicina al pareggio con un tentativo di rovesciata di Finessi. Palla alta e qualche protesta ospite per un presunto fallo

13′ – GOOOL LEGNANO: Di Lernia la sblocca. Sugli sviluppi di una rimessa arriva una palla volante fuori area, su cui il 4 lilla si avventa scaraventando un potente destro all’incrocio. 1-0 Legnano

12′ – Gioco fermo da due minuti, per soccorrere il portiere della Folgore Pizzella, caduto male respingendo una punizione di Beretta

Prima ammonizione per la Folgore Caratese. Moniticone punito per aver atterrato fallosamente Beretta

Primi 10′ in cui i lilla hanno avuto il possesso per la maggior parte del tempo. Folgore chiusa molto bene dietro, si fatica a trovare spazi e ancora nessun tiro

Partita iniziata

Legnano e Folgore Caratese si giocano una bella opportunità per avanzare nella corsa ai playoff

