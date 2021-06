Letture diffuse nel parco per bambini e famiglie

Il programma di incontri per i bambini con i volontari Nati per Leggere Lombardia riprende finalmente in presenza nel gallaratese, sul territorio del Sistema Bibliotecario Panizzi, sfruttando la bella stagione e gli spazi all’aperto messi a disposizione dai Comuni.

Di seguito i prossimi incontri, a cominciare dalle letture diffuse di sabato 12 giugno.

Sabato 12 giugno ore 15-18

IL PARCO DELLE STORIE

al Parco Amici del Laghetto di Ferno

La stagione con un evento speciale e nuovissimo presso il Parco Amici del Laghetto di Ferno. Invece di proporre la classica lettura, i volontari saranno presenti in vari punti del parco dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Ciascuna di queste “stazioni” sarà dedicata a un genere letterario diverso, dalla poesia, ai silent book, alla divulgazione scientifica, sempre nell’ambito della letteratura per l’infanzia.

Chi parteciperà potrà presentarsi in qualunque momento per tutta la durata dell’evento e girare per il parco liberamente per incontrare i vari lettori, stendere un telo, ascoltare una storia e poi proseguire il giro, tra natura, animali e tanta biblio-diversità da scoprire.

All’ingresso i volontari forniranno alle famiglie una mappa da utilizzare per trovare le varie stazioni, ma anche per conservare tutte le informazioni utili raccolte durante la visita. Le letture saranno gestite in totale sicurezza, anche perché si potranno accomodare ad ascoltare la breve lettura solo una, massimo due famiglie contemporaneamente. Ma non c’è da preoccuparsi dell’attesa… il parco offre un canneto e un piccolo specchio d’acqua, dove vivono anatre, fagiani, pavoni, galli, galline e oche pronti ed accogliere adulti e bambini e ad intrattenerli tra una storia e l’altra.

L’evento si chiama “Il Parco delle Storie” ed è dedicato a bambini da 0 a 6 anni.

Per ulteriori informazioni contattare la Biblioteca Comunale di Ferno: 0331 242283 – socioculturale@ferno.gov.it.

Sabato 19 giugno ore 15-18

LETTURE ALL’ARIA APERTA

Cortile della Biblioteca di Arsago Seprio

I volontari di Nati per Leggere saranno ad Arsago Seprio, nel cortile di fronte alla Biblioteca (Via Concordia, 4) per incontrare tutti i Piccoli Lettori Forti e far scoprire loro storie magnifiche, libri incredibili e illustrazioni sensazionali. Ore 15.00 incontro coi bambini da 3 a 6 anni e i loro genitori (giusto prima di merenda!)

Ore 16.15 incontro coi bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori (appena dopo il pisolino!)

I posti sono limitati e sarà necessario prenotare scrivendo a biblioteca@comune.arsagoseprio.va.it

Chi dovesse riuscire a partecipare a questi due eventi non deve preoccuparsi. Il sistema bibliotecario Panizzi sta programmando nuove iniziative per il mese di luglio. Aggiornamenti sulla pagina Facebook di Panizzi e sul sito istituzionale.