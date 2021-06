Magica servizi: la determinazione di una famiglia che diventa impresa

Dal primo furgone tra le case popolari di San Fermo, fino a diventare un’azienda storica di Varese con alle spalle una squadra di 120 persone che operano in tutta la provincia, ma anche nell’alto Milanese, in Brianza e nel Canton Ticino. Magica servizi è un’impresa di pulizie che ha deciso fin dalle sue origini di puntare su qualità, formazione, tempestività e relazione con il cliente. Caratteristiche che l’hanno portata a diventare un punto di riferimento per molte realtà del territorio.

Magica servizi è specializzata nel campo della pulizia industriale. L’impresa lavora con diverse aziende del manifatturiero per quanto riguarda la pulizia di uffici, spogliatoi, mense, sale comuni e reparti produttivi. Altri servizi specializzati comprendono derattizzazione, disinfestazione, il lavaggio degli impianti fotovoltaici, la pulizia delle facciate in vetro, metallo, marmo travertino e altri materiali ammalorati dal tempo. A tutto questo si aggiungono anche il lavoro di ricerca – per ideare prodotti adatti a rispondere alle nuove esigenze – e tutta una serie di servizi ulteriori (dalla fornitura della carta alla manutenzione del verde) per un’offerta completa.

La storia

Nata come azienda a direzione familiare, Magica Servizi è passata alla nuova gestione nel 1985. «All’inizio – racconta Massimo Carta (nella foto in alto), fondatore e amministratore di Magica servizi – eravamo solo io, mia madre e mio fratello. Il nostro primo magazzino era un furgone parcheggiato tra le case popolari di San Fermo, a Varese. Col tempo ci siamo allargati, ci siamo fatti conoscere e nel 1989 abbiamo assunto il primo dipendente».

«Fin dal principio – aggiunge Carta – la formazione è stata una nostra priorità. Ci siamo sempre impegnati per rimanere al passo con le nuove realtà, non ci siamo persi una fiera di settore e studiavamo per comprendere più a fondo la chimica e i nuovi trattamenti disponibili. Se l’azienda è arrivata ai risultati di oggi, però, lo deve soprattutto a nostra madre, donna tanto dolce quanto decisa e determinata».

La ricetta per distinguersi? «Investire sulle persone»

Il settore delle imprese di pulizia ha visto negli ultimi anni una crescita nel numero di imprese di pulizie sul mercato. Quali sono i punti di forza che permettono a un’azienda di affermarsi e rimanere competitiva? «Entrano in gioco – spiega Carta – una serie di fattori. In mezzo a così tante nuove aziende, avere alle spalle 36 anni di esperienza è una forte garanzia. Nel tempo, inoltre, ci siamo adeguati alle richieste del mercato. Siamo diventati anche molto veloci. Se un cliente ha una necessità cerchiamo di soddisfarla subito nel giro di ore. Da sempre puntiamo sulla qualità dei nostri servizi e sulla relazione coi clienti, ma la differenza più grande la fanno le persone. Investiamo molto sulla formazione dei nostri dipendenti, dai manager a coloro che si occupano della gestione del lavoro e dei rapporti coi clienti».

Non si può però parlare di qualità se non si pensa alla sicurezza. Magica servizi ha infatti conseguito le certificazioni ISO 9001 e ISO 4501 rispettivamente in materia di qualità e sicurezza. Inoltre, l’azienda ha attivato la collaborazione con un ingegnere della sicurezza per studiare soluzioni che permettano di ridurre il rischio in azienda, oltre a diffondere pubblicazioni e brevi video con consigli e buone pratiche da adottare tra i suoi dipendenti.

I vantaggi di una “cultura” della pulizia

La pandemia ha reso evidente l’importanza della pulizia degli ambienti, ma anche quanto poco diffusa sia l’attenzione che le si presta nel nostro territorio a differenza, ad esempio, che nei paesi del nord Europa.

«Nella prima ondata covid – racconta Carta – abbiamo registrato un boom di chiamate con un aumento della sensibilizzazione sulla pulizia e sulla sanificazione, ma a settembre 2020 la richiesta era già iniziata a calare. Parte della colpa è probabilmente da ricondurre alle difficoltà economiche che le aziende hanno dovuto affrontare, ma in generale nel nostro territorio manca un po’ la cultura della pulizia. Investire per tenere un ambiente pulito e ordinato, permette nel lungo periodo di risparmiare sui costi di manutenzione. Più un luogo è curato, infatti, minori sono gli episodi di vandalismo o di incuria e più le persone che lo frequentano lo trattano bene».