Una mozione per riattivare l’ufficio relazioni col pubblico di Luino

«Trasparenza, partecipazione e semplificazione».

Sono questi i tre principi cui deve assolvere un ufficio delle relazioni col publico, l’Urp. E per assicurare questi tre requisiti alla base dei rapporti fra enti e cittadini una mozione presentata il 16 giugno scorso a firma di Furio Artoni vuole chiedere al Comune di ripristinare questo servizio.

«Ad oggi l’Ufficio U.R.P. non esiste più dal 2019 all’interno di questo Ente come riscontrabile dall’organigramma All. B della Delibera della Giunta comunale n. 9 del 22.1.2019 e che molti cittadini trovano molte difficoltà nel contattare i vari Uffici comunali nonché per segnalare eventuali problemi, considerando altresì che a causa dell’emergenza sanitaria gli uffici comunali operano ancora attraverso lo Smart Working, creando di fatto ulteriori difficoltà per i cittadini che necessitano di contattare direttamente gli stessi Uffici», scrive Artoni, specificando nella sua mozione che verrà posta all’ordine del giorno del consiglio comunale.

Obiettivo del gruppo consiliare Azione civica per Luino e frazioni è dunque «garantire la piena attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241», «che quindi si potrebbero definire con tre parole chiave i principi che stanno alla base dell’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico: trasparenza, partecipazione e semplificazione, infatti l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è un servizio istituito dalla Legge per favorire e per semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione per far sì che ogni cittadino possa esercitare il proprio diritto di conoscere e di partecipare all’attività pubblica e per rispondere alle esigenze di semplificazione e di miglioramento delle relazioni tra la stessa Pubblica Amministrazione e i medesimi cittadini»