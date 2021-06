Musica nelle residenze storiche, prima tappa a Cazzago Brabbia

Sabato sera sul sagrato della chiesa di San Carlo a Cazzago Brabbia si è tenuto il primo appuntamento della rassegna “Musica nelle residenze storiche”, che quest’anno vedrà coinvolti ben undici comuni del nostro territorio.

A Cazzago erano presenti tutti gli ingredienti per una bella serata: il cielo che volgeva al tramonto, il tepore di una calda serata estiva e musica di qualità. Un “incanto di natura”, verrebbe da dire. Questo, non a caso, era il titolo del concerto presentato dal coro da camera “Sine Nomine – Città di Varese” e dal suo direttore Giuseppe Reggiori. Il programma prevedeva una selezione di brani presi da diverse epoche storiche e composti in diverse lingue, ma con un unico filo conduttore: la natura. Il coro ha spaziato da Brahms a Debussy, da Bettinelli a Busto, illustrando prima di ogni brano i contenuti e i concetti chiave dello stesso. Più di un’ora di spettacolo all’interno della cornice della piazza Cazzaghese, interamente riempita da appassionati e curiosi in totale sicurezza, grazie al lavoro dei volontari.

Prima del concerto sono intervenuti il sindaco Emilio Magni, visibilmente soddisfatto dell’iniziativa a cui sognava di partecipare ormai da anni; Marrocco Giacomo, consigliere comunale organizzatore dell’evento e più giovane tra gli amministratori coinvolti nella rassegna; e Mario Roncuzzi, ideatore e da anni organizzatore dell’intera rassegna. Proprio Roncuzzi, nell’illustrare la Rassegna agli ospiti, ha ribadito come le amministrazioni si siano impegnate a fornire spettacoli di qualità a prezzi modici o, come accaduto a Cazzago, totalmente gratuiti. Iniziative culturali di qualità e accessibili a tutti, all’interno di luoghi pregevoli del nostro territorio.

Ricordiamo il prossimo appuntamento lunedì 28 giugno a Galliate Lombardo presso Villa Calmia e, a seguire, il 7 luglio ai giardini Estensi di Varese.