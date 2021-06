Partono i lavori per il nuovo skate park di Varese

Dopo la chiusura della struttura in piazza della Repubblica, partono i lavori per il nuovo skatepark.

E’ stata siglata oggi la firma per la consegna lavori, che saranno avviati a partire da questa settimana per la realizzazione della nuova area dedicata a skater e pattinatori, la cui nuova sede sarà alle Bustecche, a fianco del centro sportivo del Città di Varese.

Si tratterà di uno spazio di 880 metri quadri che riqualifica un campetto in stato di abbandono: qui saranno innanzitutto riposizionate tutte le rampe di piazza Repubblica, verrà inoltre predisposto dello spazio per poter aggiungere ulteriori rampe in una fase successiva.

La nuova pista di via Fusinato, per i cui lavori è previsto un importo di 84mila euro, sarà dotata di illuminazione con dodici proiettori per consentire di usufruire della pista anche la sera. La vicinanza con il campo sportivo delle Bustecche e con il campus universitario sono poi un fattore ulteriore per attirare i giovani verso questa disciplina sportiva.

«Finalmente apriamo il cantiere del nuovo skatepark, per uno sport che diventa disciplina olimpica – dichiara l’assessore allo Sport Dino De Simone – con la possibilità di avvicinare sempre più ragazzi e ragazze. Un luogo simbolo per i giovani e lo sport, con la vicinanza con il centro sportivo delle Bustecche».

«La pista è stata progettata per essere utilizzata dagli skater 365 giorni l’anno grazie all‘impianto di illuminazione che verrà predisposto – dichiara l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – Un punto di riferimento nel quartiere delle Bustecche, un luogo importante anche perchè limitrofo al quartiere di Bizzozero, sede dell’Università, confermando così la vocazione per i giovani di questi due quartieri».

«I giovani sono protagonisti di questo intervento – dichiara Matteo Capriolo, presidente del consiglio di quartiere di Bustecche e Bizzozero – grazie a un nuovo spazio comune che proprio nel quartiere delle Bustecche diventa cruciale per avvicinare i ragazzi allo sport».