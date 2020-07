Lo skate park si sposta alle Bustecche? L’ipotesi piace

Nulla è stato deciso ma il confronto per la nuova sede dello skate park di Varese si sta rivelando molto concreto.

Scartate numerose aree della città sia centrali sia periferiche, per diversi motivi che vanno dall’ampiezza dell’area, ai servizi annessi, all’opposizione dei potenziali vicini di casa, l’assessore alle Periferie Francesca Strazzi sta concentrando le valutazioni nel quartiere delle Bustecche: « All’iniziale contrarietà degli skaters siamo passati a un confronto costruttivo in un’area che, ultimamente, si sta rivelando sempre più vivace anche grazie alle realtà associative che ci sono. L’ultimo sopralluogo fatto ha sciolto le perplessità più grosse da parte dei giovani sportivi rimasti orfani del loro parco divertimenti di piazza Repubblica».

Iniziati i lavori per innovare profondamente la piazza centrale di Varese, ai ragazzi è stata data un’alternativa: o cercare una nuova zona o aspettare due anni per il masterplan : « Chiaramente fermarsi due anni non ha senso – spiega Francesca Strazzi – così ci siamo messi a perlustrare diverse aree cercando soluzioni nuove. Non è facile, lo sappiamo tutti bene, per riavviare uno skate park occorre spazio ma ai ragazzi serve anche una zona facile da raggiungere. Sul quartiere delle Bustecche c’è anche in ballo un nuovo progetto con l’Università dell’Insubria per aprire un percorso particolare. In questa zona c’è un gran movimento e potrebbe essere un’ottima soluzione per tutti riattivarvi lo skate park».