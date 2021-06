I Patrini tornano dalla Sardegna con un pareggio: 7-7 contro i Thurpos

Non è stato un pomeriggio facile per i Patrini Malnate a Iglesias, in Sardegna. Sabato 26 giugno per la quarta di campionato i malnatesi hanno fatto visita ai Thurpos, la squadra sarda del campionato.

I cagliaritani sono partiti meglio e nei primi due inning hanno messo a segno la bellezza di 7 punti. I Patrini hanno registrato due corse a casa base, tenuto botta e poi, tra l’ottavo e il nono inning, sono riusciti a trovare le battute giuste per recuperare con orgoglio il gap e concludere alla pari.

Tanti i meriti da attribuire ai Thurpos, autori di diversi fuoricampo, ma grande carattere anche dei Patrini Malnate che hanno tenuto nella parte centrale delle riprese e poi ribaltato le sorti della partita, raddrizzando una situazione che sembrava ormai compromessa.

Fuori dal campo, invece, il “derby dell’amicizia“ si è concluso con i ragazzi a festeggiare uniti a fine partita dichiarando tutti che questa è stata una delle partite più emozionanti che si siano mai trovati a giocare da quando hanno incontrato questo splendido sport.

Classifica: Leonessa Brescia 8; Patrini Malnate 7; Thurpos Cagliari 5; Thunnder’s Milano 3; Fiorentina 1; Staranzano 0