Prima pietra della nuova palazzina della Bicocca

Due ettari di bosco urbano per la didattica innovativa e la ricerca all’aperto; un biolago con anfibi e libellule; lezioni, esami ed eventi potranno avere come scenario anfiteatri immersi in un bosco planiziale che esalta la biodiversità.

Queste le caratteristiche del nuovo edificio U10-Logos, che sorgerà tra viale dell’Innovazione, via Stella Bianca, via Sesto San Giovanni e via Fubini, sarà pronto entro il 2023.

POSA PRIMA PIETRA – Alla cerimonia di posa della prima pietra sono intervenuti l’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il rettore dell’ateneo Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni.

Il progetto prevede un bosco urbano di oltre 19.000 metri quadri che sarà funzionalmente connesso al Parco Nord grazie a isole fiorite e ai numerosi spazi verdi che stanno sorgendo in Ateneo e nel quartiere. Uno spazio smart, ecosostenibile e hi-tec dove vivere la foresta urbana. Al suo interno verranno infatti realizzati due anfiteatri didattici e laboratori di ricerca.

All’interno dell’U10- Logos, invece, verranno progettate delle aule didattiche con arredi mobili per permettere maggiore flessibilità, sia agli studenti sia ai docenti, favorendo una didattica innovativa, più aperta e partecipata.

ASSESSORE F.SALA: UNA DIDATTICA AL PASSO CON I TEMPI – “Sostenibilità, ricerca e alta formazione: i pilastri dell’Università sono racchiusi nel nuovo bosco urbano all’interno della Bicocca una delle Università più prestigiose e formative a livello nazionale e internazionale” ha commentato l’assessore Fabrizio Sala.

“La pandemia ha accelerato la necessità di vivere anche gli spazi all’aperto dell’Università – ha proseguito – e gli studenti potranno fare ricerca in un ambiente green e hi-tech. Regione Lombardia ha nelle sue priorità la sostenibilità che deve integrarsi con l’innovazione, attraverso politiche e scelte finalizzate a migliorare la vita dei cittadini. Gli studenti avranno un luogo aperto in cui conciliare didattica e laboratori, oltre che alloggi per vivere il Campus in maniera totalizzante, in un ambiente connesso e ancora più tecnologico”.

LABORATORIO DI RICERCA ALL’APERTO – “Da sempre il nostro ateneo guarda al futuro – ha detto Giovanna Iannantuoni – e oggi disegniamo una nuova idea di formazione e ricerca sostenibile. Un passo in questa direzione lo avevamo già fatto con l’inaugurazione del vivaio Bicocca, un laboratorio di ricerca all’aperto dove studenti e cittadini possono vivere la foresta urbana. Con l’U10 sottolineiamo ulteriormente l’impegno di Milano-Bicocca alla progettazione dell’Università del futuro: aperta, sostenibile e soprattutto integrata nell’ambiente”.

PRESENTATI I NOMI DEI NUOVI EDIFICI DEL CAMPUS – Sempre oggi sono stati presentati i nomi degli edifici del Campus (scopri tutti i nuovi nomi degli edifici). “L’Ateneo sorge in un quartiere che è molto cambiato negli anni ed ha subito molte trasformazioni. L’idea di dare nuovi nomi agli edifici – sottolinea Giampaolo Nuvolati, prorettore per i rapporti con il territorio – accanto ai numeri che li contraddistinguono e ne ricordano l’origine, vuol essere un’azione per dare identità ai luoghi e riconoscibilità simbolica agli spazi urbani”. I nomi di due edifici, U9 e U17, verranno invece scelti dagli studenti tra una rosa di proposte: Genius, Scientia e Koinè per l’U9, Forum, Ipazia e Animus per l’U17.