È possibile cambiare la data dela seconda dose di vaccino

Da oggi, venerdì 25 giugno, è possibile cambiare la prenotazione della seconda dose di vaccino.

Per procedere occorre entrare nel portale di poste (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it), procedere come se si prenotasse il vaccino. Nella schermata si devono inserire il proprio codice fiscale e gli ultimi 8 numeri della tessera sanitaria.

A quel punto si apre il foglio con la prenotazione esistente della seconda dose e un pulsante che consente di cambiare la data. È possibile effettuare solo una variazione e posticipando la data.

La riduzione delle forniture di Pfizer ha indotto Regione a limitare nell’arco di un paio di giorni la richiesta di anticipare la data.

In questo modo, ognuno potrà gestire in autonomia il proprio appuntamento considerando gli impegni. L’opzione vale solo per una modifica.

Ricordiamo che chi si presenta ai centri vaccinali per la prima dose con vaccino a RNA messaggero vede fissare il richiamo a 40 giorni, uno slittamento legato alla riduzione di forniture previste per il mese di luglio.