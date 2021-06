Presidio e sciopero alla Whirlpool di Cassinetta

Le segreterie dei sindacati metalmeccanici, Fiom , Fim e Uilm, hanno proclamato per la giornata di oggi, giovedì 18 giugno, lo sciopero su tutti e tre i turni alla Whirlpool di Cassinetta di Biandronno. Le motivazioni dello sciopero sono legate al mancato rispetto del piano industriale e alla conseguente chiusura “a sorpresa”, cioè non prevista nell’accordo sottoscritto dalle parti sociali, del sito di Napoli dove si producevano lavatrici di alta gamma. In settimana una delegazione di lavoratori e sindacalisti del capoluogo campano aveva partecipato alle assemblee che si sono tenute nello stabilimento di Cassinetta.

Alla manifestazione in corso a Roma davanti alla sede del ministero per lo Sviluppo economico, insieme ai lavoratori della Whirlpool di Napoli, c’è una delegazione varesina (foto). Fino ad oggi i lavoratori del sito industriale di Cassinetta hanno fatto settanta ore di sciopero non solo per sostenere la battaglia dei loro colleghi napoletani, ma anche perché – secondo quanto emerso dalle assemblee – preoccupati circa l’impegno complessivo di Whirlpool in Italia.