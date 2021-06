Riapre l’Esselunga di viale Borri

Dopo una ristrutturazione durata circa tre mesi e iniziata con l’apertura del punto vendita all’Ex Malerba, mercoledì 30 giugno riapre il supermarket di Esselunga in viale Borri a Varese, che inizialmente si pensava sarebbe chiuso per sempre.

Inaugurato a giugno del 1979 il negozio, che occupa una superficie di vendita di 1300 metri quadri, è stato interessato da alcuni interventi per modernizzare “l’antico” punto vendita e per migliorare il servizio: il reparto gastronomia è stato arricchito con un nuovo banco, che ha anche una zona panificio, che vede il pane preparato nel vicino superstore di via Gasparotto.

Sempre da via Gasparotto, arriverà anche il reparto carne e alcune preparazioni di gastronomia. Infine, la barriera casse è stata integrata con aree dedicate a Self payment e Self Checkout.

Nel parcheggio a raso saranno a disposizione 119 posti auto. Dal giorno della nuova ripaertura, verrà sospesa la navetta istituita tra viale Borri e via Gasparotto, per collegare gli utenti della zona al nuovo punto vendita di viale Europa.