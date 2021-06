A Roggiano sfrecciano le birocie

Una gara a tutta velocità sulle strade di Roggiano, frazione del comune di Brissago Valtravaglia.

Grazie all’organizzazione del Club laBirocia, associazione affiliata al Centro Sportivo Italiano, il 6 giugno le “vetture gravitazionali auto costruite” si sfideranno su un percorso in discesa di 1,7km.

La gara comincerà con gli accrediti intorno alle 7.30, per poi dare a tutti i partecipanti una prova warm up. Dalle 9 spazio alle prove cronometrate, che proseguiranno anche dopo pranzo. Sono 39 gli iscritti nella categoria regina, provenienti anche da altre zone della Lombardia, della Toscana e un equipaggio svizzero.

Presente anche una novità, con una birocia monoposto in legno sperimentale, che per la prima volta verrà testata in una gara ufficiale.

«Abbiamo un buon movimento alle spalle – ha spiegato Walter Loddo, presidente del club, al sito del Csi Varese – questa non sarà l’unica gara della stagione. Ci ritroveremo il 25 luglio a Laveno Mombello, una gara che manca dal 2008. Destrezza, passione e un certo livello di conoscenza della meccanica sono doti importanti da avere, ma siamo a disposizione per dare informazioni e aiuto a chi volesse avvicinarsi al nostro sport».

La strada sarà chiusa per la durata della gara con apposita cartellonistica posizionata.