Salvo per miracolo dopo una scivolata di 100 metri in val Formazza

Scivola per cento metri e si ferma prima del salto di roccia che lo avrebbe probabilmente ucciso (nella foto, il dislivello coperto dall’uomo).

È successo questo pomeriggio quanto un escursionista di 33 anni originario di Cameri caduto sul sentiero Castiglioni che dal Passo del Gries va verso il rifugio città di Busto, in val Formazza.

L’allarme è stato lanciato dalla fidanzata che ha raggiunto il rifugio e fatto convogliare gli aiuti sul posto arrivati a fatica in elicottero dal momento che i mezzi erano impegnati per altri interventi di soccorso.

Alla fine l’uomo è stato raggiunto dalle squadre di terra del Cnsas della stazione di Formazza dopo avere in parte risalito il pendio da solo; sul posto si è portato un elisoccorso proveniente da Torino (nella foto) che ha imbarcato il ferito che ora si trova ricoverato all’ospedale di Novara.

Il Soccorso alpino è entrato in azione nel pomeriggio di sabato sempre per prestare soccorso ad una escursionista di 46 anni di Sesto Calende che si è fratturata una gamba in Val Grande.

Non ha avuto la stessa fortuna una donna di 55 anni che è caduta nel pomeriggio di sabato sulla Grigna Meridionale in una via attrezzata che unisce i rifugi Porta e Rosalba in provincia di Lecco. L’escursionista è precipitata perdendo la vita.