Scontro tra auto e scooter a Busto Arsizio, ferito un giovane

Incidente tra una moto e un’auto in via Tagliamento, poco dopo le 14 di oggi, martedì. Lo scontro ha coinvolto un ragazzo di origini senegalesi, alla guida di uno scooter, che ha riportato diverse ferite ma non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto Polizia Locale cittadina, ambulanza e automedica. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale a Legnano in codice giallo.