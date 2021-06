Scontro tra due auto a Laveno Mombello: due feriti

Due auto si scontrano e finiscono fuori strada. È accaduto questo pomeriggio, attorno alle 15.30 a Laveno Mombello in via per Sangiano.

Per cause in fase di accertamento le autovetture si sono scontrate. Dopo l’impatto entrambe sono finite nella boscaglia a bordo strada.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Due le persone rimaste coinvolte un ragazzo di 24 anni e un anziano di 83. Entra sono stati trasportati all’ospedale di Cittiglio in codice giallo