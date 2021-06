Il Seme di Cardano ha un nuovo parco giochi inclusivo

Il Seme di Cardano al Campo ha un nuovo parco giochi inclusivo: un luogo all’aperto pensato per supportare la terapia riabilitativa dei bambini e dei ragazzi del centro, ma anche per consentire una modalità di gioco partecipato e integrato; è suddiviso in tre aree (parco giochi, campo da calcetto e campo da basket). L’inaugurazione sarà sabato 26 giugno, alle 17, alla sede di via Alpi, 24.

Parteciperanno e interverranno: Enrico Aspesi, presidente de Il Seme, Maurizio Colombo, sindaco di Cardano al Campo, don Aldo Mascheroni, parroco della Comunità pastorale Maria Ausiliatrice,

di Cardano al Campo, Francesca Fenucci, Coordinatrice del CRS, Laura Brambilla, neuropsichiatra infantile del CRS, Niccolò De Vico, cestista di Pallacanestro Varese, una delegazione della società Pallacanestro Cuoricino Cardano i cui atleti giocheranno con alcuni ragazzi del CRS, una famiglia del CRS che condividerà le propria esperienza al Centro e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione del parco (Antonio Aliverti, presidente AISM Gallarate; la famiglia Monici, il cui figlio frequenta il Nido de Il Seme; Gianluigi Pagliarin del Vivaio Gianni e Mary fiori, piante e giardinaggio di Cardano).

A conclusione si esibirà la Junior Band – La Filarmonica di Cardano al Campo.

