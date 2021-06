Senza mascherine all’aperto, la decisione in settimana

Con quasi tutte le regioni d’Italia in zona bianca e l’eliminazione del coprifuoco, rimane da decidere sull’attuale obbligo di indossare le mascherine all’aperto su cui la maggioranza Governo sta discutendo da qualche settimana.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sottolineato che per ora «non ci sono date», ma l’Ansa ipotizza il prossimo 5 luglio: la decisione verrà discussa all’interno della prossima cabina di regia sul Covid. Dopo l’annuncio del premier, il quale aveva anticipato la richiesta di una valutazione al Cts, è stato poi lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, preoccupato per il contagio dovuto alla variante Delta nel Regno Unito, a chiedere formalmente agli scienziati un parere ufficiale e definitivo.

Cadrà dunque l’obbligo delle mascherine all’aperto, là dove non vi sia pericolo di assembramento, mentre bisognerà continuare a indossarla nei luoghi chiusi. Sarebbe un segnale in linea con alcuni paesi europei: in Spagna l’obbligo cesserà sabato 26 giugno, mentre i francesi non devono più metterla già da giovedì 17 giugno.